МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Крупнейшие российские операторы связи поддерживают идею законопроекта об удаленной работе, многие компании уже перевели часть сотрудников на такой формат работы, сообщили опрошенные РИА Новости представители операторов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов внесли ранее во вторник в нижнюю палату парламента законопроект о регулировании удаленной работы. Глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил РИА Новости, что законопроект может быть принят в текущую сессию.

"Мы положительно относимся к данной инициативе и сами готовы перевести до 30% сотрудников на удаленный режим работы", — прокомментировали в пресс-службе АО "ЭР-Телеком Холдинг". В компании отметили важность того, чтобы регулирование было гибким и учитывало, в том числе, возможности организации труда инвалидов в удаленном формате, работу из разных регионов, совмещение работы у нескольких работодателей по часам.

"Мегафон" также поддерживает эту инициативу, но в компании считают необходимым доработать некоторые существенные моменты. "В частности, сложности могут возникнуть при снятии ограничений по рабочему месту – его нахождение необходимо учитывать для определения районного коэффициента и северной надбавки. Также необходимо уточнить понятие "графика взаимодействия" и его отличие от рабочего времени", — рассказали в пресс-службе. В компании также отметили, что необходимо организовать совместную работу с предпринимательским сообществом для внесения поправок, способных максимально учесть интересы работников и работодателей.

В начале июня глава "Ростелекома" Михаил Осеевский на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по связи и IT-индустрии отметил необходимость совершенствования законодательства, регламентирующего удаленную работу. В частности, он отмечал, что будет востребована не только полномасштабная (когда все время человек работает удаленно), но и смешанная удаленная работа, когда часть времени проводится в офисе. Такой механизм законодательством сегодня не предусмотрен.

По мнению главы "Ростелекома" в связи с этим потребуется и изменение механизмов взаимодействия работника и работодателя, поскольку действующее законодательство требует подписания большого количества различных документов. Осеевский считает, что необходимо перевести часть этого документооборота в электронную форму, чтобы поддержать возможности удаленной работы. По его мнению, целесообразно использовать для этого единый портал госуслуг.

Вместе с тем, в Tele2 считают, что внесенный законопроект вводит избыточное регулирование. "Компании эффективно работают с этим форматом самостоятельно. Tele2 еще до пандемии, в течение последних двух лет практиковала возможность удаленной работы и накопила собственный успешный опыт в этой теме", — прокомментировали в пресс-службе оператора.

В свою очередь, у сотрудников МТС уже несколько лет существует возможность перейти на дистанционную работу либо на несколько дней, либо на полную рабочую неделю. "До эпидемии такой возможностью воспользовались около тысячи сотрудников. В основном это популярно среди ИТ и продуктовых команд, а также у сотрудников, чей функционал позволяет без потери эффективности переходить на дистанционку", — пояснил представитель компании.

"Билайн" с 2016 года реализует проект удаленной работы BeeFREE, в рамках которого проработан и вопрос оформления документов с учетом мер действующего законодательства. "Сейчас в полностью удаленном режиме работают более 90% сотрудников. Режим полного BeeFREE для всей компании продлен до конца лета – до 31 августа 2020 года", — отметили в пресс-службе оператора.