МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Информация о внедрении в российских школах систем слежения с функцией распознавания лиц не соответствует действительности, говорится в сообщении структуры ГК "Ростех" — Национального центра информатизации.

До этого 16 июня "Ведомости" со ссылкой на данные госзакупок написали, что российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц — предполагается, что они помогут обеспечить безопасность детей, отследить, когда ребенок пришел в школу или покинул ее, выявить посторонних в помещениях. По данным издания, заказчиком выступили региональные департаменты образования, а подрядчиком – Национальный центр информатизации (НЦИ, входит в ГК "Ростех"). Общая сумма контрактов, согласно подсчетам газеты, превышает 2 миллиарда рублей.

"Информация издания "Ведомости" о внедрении в российских школах систем слежения за школьниками с функцией распознавания лиц не соответствует действительности. НЦИ, действительно, реализовал пилотный проект комплексного оснащения 1,6 тысячи общеобразовательных учреждений в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика" и национального проекта "Образование". Условия поставки не предусматривали внедрения технологии распознавания лиц. Какие-либо контракты на поставку видеооборудования в 43 тысячи школ компания не заключала", — подчеркивает НЦИ.