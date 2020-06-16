МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Четвероногий робот Spot американской компании Boston Dynamics впервые поступил в открытую продажу.

Как следует из заявления на сайте компании, стоимость устройства, которого часто называют роботом-собакой, составляет 74,5 тысячи долларов.

"Spot Explorer создан для компаний, желающих узнать, каким образом маневренные мобильные роботы могут быть приспособлены к решению разных задач – от промышленного контроля до индустрии развлечений", — сообщили производители.

Ранее исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров в интервью РИА Новости заявил, что российский человекоподобный робот "Федор" превосходит свои зарубежные аналоги, включая роботов от американской Boston Dynamics, возможностью использовать рабочие инструменты и мелкой моторикой рук.