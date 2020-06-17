МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Устройства "интернета вещей" могут нарушить физическую и информационную безопасность владельца, если доступ к ним получат хакеры, поэтому должны быть защищены от кибератак, говорится в сообщении Роскачества.

"Все устройства умного дома могут быть соединены в единую систему, а та, в свою очередь, должна быть связана с вашим смартфоном и компьютером. Таким образом, если хакер или вирус сумели проникнуть в любом месте через уязвимости, они, с высокой вероятностью, смогут захватить и все остальные устройства по цепочке", — говорится в материалах организации.

"Умный дом" — это любая система домашних устройств (устройств "интернета вещей", или IoT) способных общаться через интернет с владельцем и между собой, выполняя определенные действия без участия человека. За последние годы самые разные элементы "умного дома" обнаружили уязвимость перед кибератаками, напоминают в организации.

Среди примеров — дающие доступ в домашнюю сеть "умные" розетка и лампочка, открывающий двери хакерам "умный дом". "С учетом все более растущей автоматизации киберпреступных процессов, незащищенный "умный дом" может быть взломан даже не людьми, а алгоритмами, в рамках перебора "засветившихся" в интернете открытых портов", — предупреждают эксперты.

Обеспечить необходимую защиту помогут надежные пароли, в том числе их смена после покупки, и двухфакторная аутентификация. Кроме того, важно использовать антивирусные программы, как минимум один маршрутизатор VPN (Virtual Private Network) для того, чтобы сеть IoT была отдельно от сети основного компьютера, а также регулярно обновлять программное обеспечение каждого устройства.

В отношении "умной колонки", одного из самых популярных компонентов умного дома, следует рассмотреть отказ от обмена с производителем записями, используемыми для улучшения обслуживания. Лучше отключать устройство, если оно не используются, а также не обсуждать вблизи него конфиденциальные темы. Уведомления по электронной почте помогут следить за попытками несанкционированного доступа или интернет-покупок, а самым идеальным будет не привязывать к колонкам аккаунт, связанный с платежными средствами, указывают эксперты.