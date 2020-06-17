Пользователи нового Redmi Note 9S заявили о проблемах с Wi-Fi
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. У нового телефона китайский компании Xiaomi Redmi Note 9S пользователи зафиксировали проблемы с вайфаем.
Как отмечают владельцы телефонов этой модели, смартфон самопроизвольно отключается от сети Wi-Fi через 10-15 минут после блокировки экрана.
Китайский гигант Xiaomi выпустил новый недорогой смартфон Redmi Note 9S, цена которого в России начинается от 17 990 рублей, в мае.
Пользователи на форумах Mi Community и XDA Developers пишут, что гаджет отключается от сети Wi-Fi через 10-15 минут после того, как блокируется экран устройства.
Подключение к беспроводному источнику интернета не восстанавливается и после разблокировки смартфона.
Проблема наблюдается только с европейскими аппаратами: именно отсюда пользователи сообщают о неполадке.
От индийских пользователей таких сообщений не поступало.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200617/831639008.html