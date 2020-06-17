МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Самыми распространенными видами киберпреступлений в России являются социальная инженерия, Android-трояны, вирусы-шифровальщики и атаки интернет-банкинга, рассказал РИА Новости глава международной компании, специализирующейся на предотвращении кибератак, Group-IB Илья Сачков.

Число киберпреступлений в России выросло за 5 лет более чем в 25 раз, следует из доклада генпрокурора Игоря Краснова о состоянии законности и правопорядка в РФ, который есть в распоряжении РИА Новости.

"Такая тенденция есть, это подтверждают и данные МВД: на фоне снижения в январе-апреле 2020 года количества убийств и покушений на убийства (минус 3,8%), грабежей (минус 9,5%) и разбоев (минус 19%), рост IT-преступности составил 82,4% и в значительной степени повлиял на увеличение общего количества зарегистрированных преступлений в стране за 4 месяца на 0,8%", — отметил Сачков.

"Не ошибусь, если скажу, что большая часть приходится на разного рода финансовые мошенничества с использованием социальной инженерии — такой рост даже не похож на обычный сезонный рост, как, например, перед Новым годом. Это в десятки раз больше и пострадавших значительно больше", — добавил он.

Отвечая на вопрос, какие виды киберпреступлений чаще всего используются злоумышленниками, Сачков сказал: "Социальная инженерия, Android-трояны, вирусы-шифровальщики, хищение денег с криптобирж, атаки на интернет-банкинг физ и юрлиц".

"Что касается "обзвонов", их за последние 1-1,5 года стало просто в разы больше. Это технология называется вишинг — мошеннические звонки по телефону. В ходе разговора мошенники выуживают данные банковской карты, заставляют сделать перевод или установить программы удаленного доступа для кражи денег", — отметил он.