МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. МТС-банк в связи с жалобами клиентов на хищения средств проверил IT-системы интернет-банка, в ходе которой не обнаружил утечек, при этом кредитная организация проводит дополнительную проверку обоснования списания средств, о которой заявили 12 человек, сообщили РИА Новости в пресс-центре банка.

Ранее во вторник основатель и технический директор компании-разработчика систем борьбы с утечками данных DeviceLock Ашот Оганесян сообщил РИА Новости, что клиенты МТС-банка начали жаловаться на массовое списание средств со счетов, привязанных к картам. Судя по их заявлениям на форуме banki.ru, число пострадавших исчисляется десятками. Он высказал мнение, что это может быть связано с утечкой базы данных банка.

"МТС-банк провел дополнительную проверку IT-систем интернет-банка. Утечек не обнаружено. Все данные и средства клиентов МТС-банка надежно защищены. Информация в СМИ и соцсетях о 30 пострадавших не соответствует действительности. В чат во "ВКонтакте", который создали пострадавшие, вступили также и сотрудники претензионной работы МТС-банка, чтобы быть на связи с клиентами, и другие заинтересованные лица, не являющиеся пострадавшими", — говорится в сообщении.

В МТС-банк обратилось 12 человек из 2,5 миллионов клиентов банка. "На данный момент по каждому из них проводится дополнительная проверка обоснования списания средств, которая пока не закончена", — сообщили в банке.

В случае выявления факта мошеннических действий со средствами клиента, МТС-банк возмещает денежные средства, если устанавливает, что списание произошло без участия клиента — то есть клиент сам не называл мошенникам пин-код, телефонные коды, логины, пароли и другие персональные данные, заверили в банке.

"В последнее время, на фоне периода самоизоляции, случаи мошеннических действий по отношению к клиентам российских банков участились", — добавили в кредитной организации.