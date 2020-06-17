МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не получала жалоб и обращений по системе Apple Pay, но обратит внимание на европейскую практику, сообщил РИА Новости заместитель руководителя ведомства Анатолий Голомолзин.

Во вторник Еврокомиссия сообщила, что начала антимонопольные расследования в отношении работы App Store и Apple Pay, чтобы оценить, нарушают ли правила Apple для разработчиков приложений по их распространению через App Store нормы ЕС по конкуренции.

"Обращений и жалоб по вопросу Apple Pay в ФАС России не поступало. Мы обратим внимание на европейскую практику. У ФАС есть хороший опыт взаимодействия с Еврокомиссией", — сказал он.

Голомолзин напомнил, что регулятор уже рассматривает одно дело против Apple. "ФАС России рассматривает дело в отношении Apple по жалобе Касперского относительно приложения для родительского контроля Kaspersky Safe Kids для iOS", — уточнил он.

Служба в августе возбудила дело против Apple в связи с ее действиями на рынке приложений для iOS. Дело было возбуждено по заявлению "Лаборатории Касперского" о необоснованном отклонении версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны Apple, в результате чего очередная версия KSK лишилась "существенной части функционала". В то же время Apple ввела в iOS версии 12 собственное приложение Screen Time, которое по своим возможностям совпадает с приложениями родительского контроля.

Как уточняли РИА Новости в ФАС, следующее заседание по делу пройдет 3 июля.