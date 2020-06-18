МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. При установке приложений на телефон надо иметь в виду, что не всем из них можно разрешать доступ к местоположению, контактам, микрофону, камере и памяти. Это связано с тем, что разработчики могут использовать информацию о пользователях в рекламных целях, а мошенники могут скачать ваши данные, чтобы извлечь выгоду для себя, рассказал агентству "Прайм" IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

"В мире Big Data компании готовы купить любую информацию, которая позволит им заработать. К примеру, многие банки с помощью своих приложений или данных, приобретенных у третьих лиц, выбирают места для новых банкоматов. Однако существуют и те компании, которые будут использовать информацию в мошеннических целях или постараются заработать на ее продаже", — объясняет эксперт.

При установке нового приложения, особенно если оно было выпущено неизвестными разработчиками, необходимо внимательно следить за тем, чтобы запросы разработчиков не выходили за функциональность самих приложений.

"Следует обращать внимание на разрешения, касающиеся СМС. С помощью них злоумышленники получат доступ к переписке пользователя и, что самое опасное, смогут читать сообщения от банков с одноразовыми кодами для входа в онлайн-банк и подтверждения транзакций", — предостерегает Николаев.

Многим приложениям нельзя давать разрешения на доступ к контактам. Мошенники могут получить доступ не только к записной книжке на телефоне, но и социальным сетям. Доступ к камере позволит делать снимки в любое время суток, а к микрофону — записывать не только телефонные разговоры, но и все, что происходит рядом со смартфоном. Доступ к памяти устройства даст возможность посмотреть абсолютно все файлы на устройстве. Данные могут скачать, разместить в интернете или зашифровать их и потребовать деньги за расшифровку.

При этом Николаев отмечает, что специализированные каталоги приложений от App Store и Google Play во многом избавляют пользователей от забот по проверке каждой скачиваемой программы. В большинстве своем требования разработчиков обеспечить приложению доступ к тем или иным функциям смартфона носят безобидный характер. К примеру, автоматическое обновление вряд ли способно навредить.