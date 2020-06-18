МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Компания Sony показала новые фото с ожидаемой игровой приставкой PlayStation 5 (PS5): новая консоль может стоять и вертикально, и горизонтально.

Японский производитель на прошлой неделе опубликовал неделей ранее самые впервые фото, раскрывающие дизайн новой консоли. Сейчас, с новыми фото, стало ясно, что производитель задумался над тем, как именно — вертикально или горизонтально — будет удобно ставить пользователям приставку.

На первом официальном изображении консоли установлена вертикально. Ссейчас на фото консоль расположена в горизонтальной ориентации.

Пользователи увидели сразу две версии консоли: обычную и "цифровую".

"Цифра" — чуть тоньше. Этого добились из-за того, что в устройстве убрали привод для дисков, так как игры можно будет покупать только через виртуальный магазин Sony. Эта модификация PS5 станет немного дешевле обычной.

Как отмечают эксперты игрового рынка, новые консоли Sony оказались очень большими. Были сравнены приставки PS5, Xbox Series X и старые версии консолей. Размеры сравнивали приблизительно: по размеру приемника для дисков и USB-разъемов.

Итак, PS5 и Xbox Series X стали больше из-за того, что оснащены разработчиками в разы большей мощностью. Компактностью пришлось пожертвовать: была добавлена более сложная и массивная система охлаждения.

Компании — японская Sony и американская Microsoft — до сих пор не раскрывают цены на свои новые консоли, старт продаж которых намечен на конец текущего 2020 года.