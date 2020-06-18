МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Финансовая отрасль России в общем прошла удаленный режим работы в период пандемии достаточно хорошо с точки зрения информационной безопасности, заявил первый замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев.

"Вынужденные выходные привели к необходимости выйти большей части специалистов на удаленный режим работы… Можно констатировать, что за период пандемии, за период работы банков в состоянии удаленности, мы отфиксировали довольно большое количество фишинговых атак, нацеленных на финансовые организации для получения доступа к ресурсам финансовых организаций", — сказал он в ходе съезда Ассоциации российских банков.

"Но тем не менее, в общем и целом можно говорить, что финансовая отрасль прошла удаленную работу, прошла пандемию достаточно хорошо", — заявил Сычев.