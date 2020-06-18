МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Авторы законопроекта о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС готовы отозвать его, если заявленное снятие ограничений с мессенджера будет реализовано на практике, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы депутат Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия").

Ранее Роскомнадзор сообщил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.

"Посмотрим, как будет реализовано на практике то, о чем говорят… Если действительно все вопросы будут сняты, условно говоря, смысла в рассмотрении законопроекта не будет", — сказал Ионин, отвечая на вопрос, будут ли авторы законопроекта отзывать его.

Само решение Роскомнадзора Ионин назвал логичным.

"То есть признать де-юре то, что де-факто и так существовало. Если это решение будет исполнено и на постоянной основе Telegram сможет нормально законодательно функционировать на территории Российской Федерации, то значит наш с коллегой Тумусовым законопроект как приглашение к обнулению ситуации по Telegram в стране принес свою пользу. Я буду этому искренне рад", — добавил парламентарий.

В июле 2017 года Роскомнадзор внес Telegram Messenger LLP в реестр организаторов распространения информации. С апреля 2018 года служба начала блокировать Telegram в России за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений — так называемых ключей дешифрования. Вместе с тем, у многих пользователей Telegram продолжает работать.

Депутаты Госдумы Дмитрий Ионин и Федот Тумусов в апреле этого года подготовили законопроект, которым предлагается запретить блокировку Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС как информресурса госорганов. Проект предлагает дополнить статью 15.4 закона "Об информации" положением, согласно которому решение о блокировке не касается организаторов распространения информации в интернете, "сервис которых является официальным сервисом для государственных органов и их должностных лиц по распространению и получению информации о текущей ситуации в период введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации".

Депутаты также ранее направляли запрос главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву, в котором просили поддержать проект. Однако Минкомсвязи законопроект не поддержало. Позже парламентарии все равно внесли законопроект в Госдуму.