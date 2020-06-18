МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Банк России из-за коронавируса не проведёт запланированное на середину года стресс-тестирование отдельных банков на устойчивость к киберугрозам, заявил первый замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артем Сычев.

Банк России в декабре анонсировал запуск с середины 2020 года стресс-тестирования кредитных организаций на устойчивость к киберугрозам, далее планировалось проводить их раз в два года.

"Когда мы планируем выйти на эти киберучения? Мы, конечно, хотели бы приступить, выборочно провести такие учения начиная с середины этого года, но, к сожалению, ситуация с коронавирусом немножко нас остановила, и возможно, это тоже хорошо, потому что даст возможность подготовиться", — заявил Сычев в ходе съезда Ассоциации российских банков.