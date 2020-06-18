МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Роскомнадзор удалил из реестра запрещенной информации официальный сайт Telegram — telegram.org, убедился корреспондент РИА Новости.

При попытке поиска в реестре запрещенной информации по запросу "telegram.org" выдается ответ, что по такому запросу ничего не найдено. Сайт telegram.org открывается при этом свободно.

Роскомнадзор с апреля 2018 года начал блокировать Telegram в России за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений – так называемых ключей дешифрования. Тогда же сообщалось, что и официальный сайт мессенджера внесен в реестр запрещенной информации.

В четверг Роскомнадзор сообщил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Ведомство отметило, что "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму".