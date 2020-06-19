МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Если вы хотите, чтобы телефон прослужил долго, стоит избегать зарядки гаджета в машине от прикуривателя, особенно если провода некачественные — из-за скачков давления телефон может получить слишком много энергии и сломаться, рассказал агентству "Прайм" старший инженер компании IVEStore Андрей Зеленый.

"Особенно не рекомендуется держать телефон на зарядке при включении и выключении двигателя автомобиля. Это может привести к тому, что аккумулятор телефона полностью разрядится", — предупреждает эксперт.

Кроме того, нельзя заряжать телефон на солнце, так как в это время гаджет получает дополнительный нагрев аккумулятора, что может вывести его из строя.

При этом эксперт отмечает, что использовать телефон (играть в игры, слушать музыку) во время зарядки можно. В нынешних аппаратах стоят аккумуляторы нового типа, как правило, они не выходят из строя из-за небольших дополнительных нагрузок.

Также телефон можно заряжать целую ночь. В последние модели мобильных устройств встроена умная система, которая самостоятельно отключает подачу питания, когда аккумулятор заряжен на 100%. А некоторые смартфоны даже имеют систему искусственного интеллекта, которая прогнозирует использование аккумулятора и, в зависимости от этого, подзаряжает аккумулятор.