МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Пользователи WhatsApp в разных странах столкнулись с проблемами в работе мессенджера, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов.

По данным портала, перебои начались около 18.53 мск, а наибольшее количество неполадок в работе WhatsApp зафиксировано в Великобритании, Нидерландах, Италии, Германии, Мексике. Небольшое количество жалоб также зафиксировано в России, а именно в Москве, Екатеринбурге и Воронеже.

При этом, по данным Downdetector, большинство пользователей (70%) испытывают проблемы с отображением времени последнего посещения, 25% пользователей жалуются на проблемы с соединением, 4% — на сложности с авторизацией.