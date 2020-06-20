МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Для более крепкого сна стоит отказаться от использования смартфона перед тем, как отправиться в постель. Дело в том, что яркий экран телефона в темноте может раздражать зоны головного мозга, стимулировать его деятельность, а затем вызвать головную боль, рассказал агентству "Прайм" медицинский директор DocDoc.ru Владислав Мохамед Али.

"Перед сном человек чаще всего лежит в темноте и смотрит в яркий экран. За счет контрастности интенсивность света и цветовая температура влияют на переход человека из состояния бодрствования в состояние сна. Даже если мы не видим яркие вспышки экрана, головной мозг все равно реагирует", — объясняет эксперт.

Однако многие смартфоны сейчас имеют режим ночного чтения, с помощью которого можно изменить яркий сине-белый цвет экрана на более теплые тона. Это отличный способ для любителей "посидеть" в социальных сетях перед сном, и при этом сохранить остроту своего зрения и не навредить мозгу.

"Полностью ограничить себя в использовании телефона перед сном стоит людям с сотрясением головного мозга. Это может усугубить уже имеющиеся болезни", — предупреждает Мохамед Али.