МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Главное, на что стоит обратить внимание при использовании смартфона, – звонки. Для безопасности своего здоровья, нужно ограничить их продолжительность до нескольких минут. Между звонками лучше всего делать паузу хотя бы на 10-15 минут, рассказала агентству "Прайм" менеджер по телекоммуникациям агентства "Фавитон" Кристина Каримова.

Чтобы использование смартфона было более безопасно для здоровья необходимо ограничивать контакт гаджета с телом. "Не стоит прикладывать телефон слишком тесно к голове, а для длительных разговоров лучше использовать наушники", — советует она.

"Не носите смартфон в кармане, не держите его постоянно в руках. Это особенно касается времени перед сном – в идеале стоит заряжать телефон в другой комнате и не трогать его за какой-то период до отхода ко сну", — добавляет Каримова.

Для того чтобы сократить время ежедневного использования телефона, можно установить различные приложения, считающие минуты и часы, в течение которых вы пользовались телефоном. По словам эксперта, на некоторые приложения можно поставить ограничения, например, не более 30 минут в день на какую-либо социальную сеть.