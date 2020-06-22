МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Китайские компании-производители гаджетов Huawei и Xiaomi разместили заказы на покупку больших объемов ультратонкого гибкого стекла. Это стекло применяется для производства смартфонов с большим уровнем кривизны.

Речь идет о складных смартфонах или других гаджетах, как бы "завернутых" в экран.

Начиная с четвертого квартала 2018 годана рынке гаджетов наблюдаются попытки производителей смартфонов предложить новый формат складных устройств с гибкими дисплеями. В частности, в октябре 2018 года появился первый такой аппарат — Royole Flexpai. А уже в начале 2019 года на рынок вышли также устройства у корейского гиганта Samsung и китайской компании Huawei.

Ультратонкое гибкое стекло (UTG) является своего рода оптимизированной версией полиимидной пленки (CPI). В первых таких аппаратах использовалась именно эта пленка CPI. При этом эксперты считают, что UTG являетс более долговечным материалом, более прозрачным, более прочный и тонкий, а также изгибаемый материал.

Сейчас компания Huawei предлагает два поколения складных смартфонов, в последнем — Huawei Mate Xs — уже используется UTG.