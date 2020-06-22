МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Минкомсвязь РФ никогда не предпринимала попыток блокировать Telegram и не выступала с подобными инициативами, это было решение суда, сообщил замглавы министерства Алексей Волин.

"Наше министерство никогда не предпринимало попыток блокировать Telegram, и министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций никогда не предпринимало ни шагов по блокировке Telegram, ни выступало с подобного рода инициативами. Это было решение суда, и министерство в этом суде тоже не принимало никакого участия", — рассказал Волин в рамках онлайн-дискуссии "Новый мировой политический нарратив: стиль и слог – 2020" клуба "Валдай".

Говоря про отмену блокировки, Волин отметил, что это решение также принималось не министерством, а Роскомнадзором и прокуратурой.

"Опять-таки, нашего министерства в качестве участника процесса здесь не было", — отметил Волин.

Роскомнадзор в четверг сообщил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Ведомство отметило, что "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму".

По словам Волина, в России никогда не было запрета на использование Telegram, было только решение о его технической блокировке.

"В России никогда не было запрета людям пользоваться Telegram, было решение о том, что он должен быть технически заблокирован. Но никто никогда не принимал решения, что им нельзя пользоваться. Поэтому те, кто был в состоянии воспользоваться этим ресурсом или могли обойти блокировку, им пользовались", — сказал Волин.