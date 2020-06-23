МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Злоумышленники стали создавать в соцсети Facebook фейковые страницы, опросы и проводить розыгрыши от имени российских банков, сообщил РИА Новости руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев.

"Мошенники в Facebook могут устраивать платные опросы от имени известных банков и других компаний, инициировать розыгрыши призов, создавать посадочные страницы со ссылками на фейковые интернет-магазины с востребованными товарами. Цель одна – выманить у пользователя деньги", — рассказал он.

При этом эксперт отметил, что Facebook обладает собственной системой искусственного интеллекта DEC, направленной на борьбу с фейковыми аккаунтами, спамом, недостоверными новостями и мошенничеством.

"На основе анализа тысяч метрик она позволяет выявлять и блокировать мошеннические аккаунты. Но DEC, как и любая другая ИИ-система, пока далека от совершенства. К тому же надо учитывать, что спамеры, распространители фейковых новостей и мошенники не сидят сложа руки, а постоянно совершенствуют свои алгоритмы, придумывают новые способы обойти искусственный интеллект Facebook", — указал он.

"Величина прибыли мошенников от подобных кампаний зависит от хитроумности придуманных схем и мастерства специалистов по настройке объявлений контекстной рекламы в Facebook. Вполне возможно, что объем возврата инвестиций при подобном мошенничестве на порядок выше затрат на рекламу и дизайн страниц", — отметил эксперт.

"Повысить эффективность борьбы с мошенническими объявлениями на Facebook могут обращения пользователей в администрацию соцсети и заявления пострадавших в правоохранительные органы", — добавил Арсентьев.