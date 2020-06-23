МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Японская телекоммуникационная компания SoftBank начала продажу пакета акций американской T-Mobile, сообщила японская компания.

"SoftBank Group… решила начать сделку по продаже обыкновенных акций T-Mobile US, Inc, принадлежащих ей по методу долевого участия", — говорится в пресс-релизе.

Сделка предполагает продажу более 198,3 миллиона акций T-Mobile. Стоимость акций американской компании по итогам торгов понедельника на бирже в Нью-Йорке составила 106,6 доллара за акцию. Таким образом, рыночная стоимость пакета в 198 миллионов акций — около 21 миллиарда долларов.

SoftBank проводит продажу в рамках плана по консолидации суммы в 42 миллиарда долларов, чтобы выкупить собственные акции и сократить долги. "Учитывая текущую ситуацию, когда существует обеспокоенность по поводу второй и третьей волны распространения COVID-19, SoftBank Group считает, что ей необходимо дополнительно увеличить свои денежные резервы", — отмечает компания.

SoftBank Group Corp — один из крупнейших сотовых операторов в Японии. T-Mobile — компания, работающая в области мобильной связи, находится в собственности немецкого телекоммуникационного холдинга Deutsche Telekom.