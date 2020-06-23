Японский суперкомпьютер признан самым быстрым в мире
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Самым мощным суперкомпьютером в мире стал японский компьютер "Фугаку".
Как пишет агентство Kyodo, "Фугаку" возглавил топ-500 самых мощных суперкомпьютеров в мире.
Эксперты назвали этот суперкомпьютер лучшим еще в трех категориях:
- при использовании в промышленности,
- при использовании в сфере искусственного интеллекта,
- при анализе больших цифр.
Напомним, что суперкомпьютер создан корпорацией Fujitsu и Институтом физико-химических исследований RIKEN.
"Фугаку" способен совершать свыше 415 квадриллионов вычислений в секунду, что в 2,8 раза превышает скорость американского суперкомпьютера Summit, который занял второе место в топ-500 супермашин.
При оценке скорости работы машин эксперты выразили мнение, что это не максимальная возможность "Фугаку": машина работает не на полную мощность.
На третьем месте — еще один суперкомпьютер из Соединенных Штатов.
Четвертое и пятое места заняли вычислительные машины китайского производства.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200623/831668927.html