МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Ритейлер "Магнит" начал переговоры с одним из крупнейших российских сотовых операторов Tele2 о запуске виртуального оператора, пишет во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к компаниям-партнерам Tele2.

Собеседники издания затруднились сказать, чем этот виртуальный оператор будет отличаться от других MVNO (виртуальных операторов сотовой связи). До обсуждения конкретных деталей проекта пока не дошло, утверждают они.

Переговоры находятся на ранней стадии, подтвердили газете в "Магните". Детали проекта и сроки запуска представители ритейлера не называют. Сейчас речь идет лишь о пилотном проекте, предупредил представитель сети. Компания нацелена на формирование своей экосистемы через дополнительные сервисы для покупателей. Представитель Tele2 отказался от комментариев.

В феврале в Tele2 сообщали, что количество абонентов виртуальных сотовых операторов на сети Tele2 в 2019 году выросло более чем вдвое и достигло 3,75 миллиона, база банковских операторов MVNO выросла в 6,5 раза. Как отметил тогда оператор, всего на сети работает больше 20 виртуальных операторов. В сентябре прошлого года на сети Tele2 начал работать третий банковский оператор — "ВТБ Мобайл".

В партнерстве с Tele2 работают все существующие на рынке банковские операторы — "Тинькофф Мобайл", "Сбер Мобайл" и "ВТБ Мобайл". На MVNO банков приходится более половины абонентов виртуальных операторов, работающих на сети Tele2.

В 2019 году компания вышла в новые сегменты рынка. В октябре был подписан меморандум о сотрудничестве с Томским государственным университетом. Документ предполагает создание первого в России университетского MVNO и участие студентов в проекте. Также в 2019 году Tele2 начала работу в М2М-сегменте и заключила договор о создании MVNO для АО "Глонасс".