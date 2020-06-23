МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Принадлежащая корпорации Билла Гейтса Microsoft стриминговая платформа Mixer прекратит свою работу 22 июля текущего года.

Отмечается, что пользователи платформы после ее закрытия смогут перейти на Facebook Gaming.

Microsoft объявила о прекращении работы стримингового сервиса в понедельник, 22 июня, за месяц до даты закрытия.

Mixer специализируется на компьютерных играх.

После 22 июля пользователи Mixer смогут перейти на платформу Facebook Gaming. Сообщается, что из-за перехода стримеры Mixer получат доступ к более широкой аудитории.

В свою очередь, получив пользователей Mixer, Facebook Gaming сможет принимать более активное участие в проектах, связанных с игровой консолью Xbox (которые разрабатываются компанией Microsoft).

Партнеры платформы Mixer на Facebook Gaming получат аналогичный статус и сохранят условия монетизации.

Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер в интервью порталу The Verge заявил, что первоначально показатели Mixer были ниже, чем у конкурентов: Facebook Gaming, Youtube и Twitch.