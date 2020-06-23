МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Сбербанк и ВТБ рассказали о появлении мошеннических сайтов-двойников и фейковых страниц от имени банков в социальной сети Facebook.

Ранее руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев сообщил РИА Новости, что злоумышленники стали создавать в соцсети Facebook фейковые страницы, опросы и проводить розыгрыши от имени российских банков.

Так, представитель Сбербанка заявил, что одной из наиболее распространенных схем мошенников является "Акция от Сбербанка", причем подобные объявления появляются и от имени других банков. "Помимо описанной темы, мы также фиксировали использование компенсаций и возвратов НДС в период пандемии. Безусловно, банк расценивает это как проблему – в первую очередь для клиентов, которых посредством этой схемы атакуют злоумышленники", — отметили в пресс-службе.

Банк проводит постоянный мониторинг социальных сетей на наличие мошеннических аккаунтов: c начала года выявлено и направлено на блокировку свыше 18 тысяч таких аккаунтов. "Напрямую переговоров с Facebook мы не ведем, однако у нас есть контракты с экспертными организациями, которые ведут работу по блокировкам мошеннических сайтов. Мы не наблюдаем активности Facebook, направленной на борьбу с мошеннической рекламой", — указывает банк.

ВТБ в свою очередь в июне зафиксировал жалобы клиентов на мошеннические сайты, которые напоминают банковские. "В службу поддержки обратились пользователи, которые при поисковых запросах о входе в личный кабинет интернет-банка помимо официальной страницы увидели в выдаче фейковые сайты, маскирующиеся под порталы банков", — подчеркнули в пресс-службе.

В январе-мае текущего года ВТБ не фиксировал обращений клиентов о попытках данного вида мошенничества, в июне было получено несколько десятков таких обращений, добавили в банке.