МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Американская компания Facebook сообщила о покупке знаменитой игровой студии Ready at Dawn, которая специализируется на разработке игр для портативной консоли PlayStation Portable компании Sony/

Отмечается, что в дальнейшем Ready at Dawn продолжит свою независимую работу над контентом для устройств виртуальной реальности.

Студия Ready at Dawn существует с 2003 года и знаменита созданием для PlayStation 4 эксклюзивным кинематографичным проектом The Order: 1886.

Помимо этого компания занималась разработой игр для портативной консоли PlayStation Portable и сборником God of War: Origins Collection для приставки PlayStation 3.

Начиная с 2017 года студия специализируется на контенте для устройств виртуальной реальности. Она выпустила игры Lone Echo, Echo Arena и Echo Combat для Oculus Rift. Это и стало причиной покупки Ready at Dawn гигантом Facebook: покупка нацелена на подразделение, специализирующееся на разработках в области виртуальной реальности.

Facebook ранее уже приобретала несколько студий для работы в виртуальной реальности. В том числе — компанию, создавшую хит — ритм-игру Beat Sabre.

Facebook утверждает, что команда Ready at Dawn войдет в состав корпорации, но при этом продолжит независимо работать над будущим контентом для устройств виртуальной реальности.