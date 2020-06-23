МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Акции "Яндекса" ускорили рост и в моменте подскакивали почти на 6% после предложения президента РФ провести налоговый маневр в IT-отрасли, свидетельствуют данные Московской биржи.

Таким образом, акциям "Яндекса" удалось третий день подряд обновить исторический максимум.

К 18.16 мск акции компании растут на 3,11% — до 3355,4 рубля ранее подскакивали на 5,9% — до 3444,8 рубля — нового исторического максимума. При этом индекс Мосбиржи поднимается на 1,05%.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам во вторник предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр, существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда и снизить ставку страховых взносов бессрочно до 7,6% с нынешних 14%.