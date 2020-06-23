МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Сервис микроблогов Twitter Inc. разослал пользователям письмо, в котором сообщил о возможности утечки персональных данных бизнес-клиентов, сообщает BBC News.

"В электронном письме своим клиентам Twitter заявил, что возможно другие люди могли получить доступ к личной информации", — говорится в сообщении BBC.

В сообщении уточняется, что к персональным данным относятся адреса электронной почты, номера телефонов и последние 4 цифры номеров кредитных карт.

Twitter допустил, что информация о счетах некоторых пользователей могла сохраниться в кэше браузера. В сообщении также говорится, что проблема может затронуть компании, которые используют аналитический и рекламный сервисы Twitter.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния. По состоянию на конец 2019 года штат компании составлял более 4,8 тысячи человек.