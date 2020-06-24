МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Чтобы компьютер или смартфон работали корректно, необходимо чистить cookies хотя бы раз в несколько месяцев. Это позволит освободить пространство в памяти и не допускать перехвата мошенниками конфиденциальной информации, рассказал агентству "Прайм" IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

"Для корректной работы компьютера или телефона следует чистить хранилище данных о наших предыдущих действиях – cookies — раз в несколько месяцев, хотя бы для редко посещаемых сайтов. В целом они совершенно безопасны: эти текстовые файлы не могут взаимодействовать с операционной системой и запускать какие-либо процессы. Саму информацию в них зашифровывают и передают по защищенным каналам", — говорит он.

Тем не менее, риск перехвата и использования конфиденциальной информации в мошеннических целях сохраняется. Сделать это могут с помощью вирусов, попавших на устройства пользователя. Ведь в cookies могут храниться логины, пароли, платежные данные. Поэтому лучше максимально аккуратно относиться к своим "следам" в интернете и не сохранять данные карты, даже если браузер предлагает запомнить их для следующих покупок.

Кроме того, необходимо чистить cookies тем, кто пользуется интернет магазинами и прочими сервисами, где в личном кабинете содержится платежная информация. Например, интернет-магазин может "забыть", какой товар вы добавили в корзину. С развитием Big Data интернет-ресурсы собирают все больше информации о своих посетителях, в том числе, в рекламных целях. Сайты запоминают товары, которыми интересовался пользователь, и начинают заваливать его "нужной" рекламой при каждом удобном случае.

Контекстная реклама — не самое тяжелое последствие интернет-серфинга. Со временем cookies накапливаются и могут занимать гигабайты на жестком диске, лишая возможности пользоваться устройством "на полную". Причем, они могут быть как временными, так и постоянными. Какие из них использовать, решают сами разработчики. Именно поэтому на одних ресурсах мы вынуждены вводить пароль заново, даже если закрыли сайт всего лишь 10 минут назад, тогда как другие сайты запоминают нас "навсегда" и больше не требуют авторизации.

"Но полностью отключать cookies нецелесообразно: помимо комфорта может пострадать и функциональность. Этот небольшой файл на компьютере или телефоне, который хранит информацию о действиях пользователя на сайтах, дает возможность комфортно пользоваться интернет-ресурсами без повторной авторизации, что важно для многих", — советует Николаев.

Помимо информации, связанной с авторизацией, cookies содержат: текст, который вводился на сайте (номер телефона, email, имена), ранее просмотренные страницы и товары, IP-адреса, личные настройки (язык, размер шрифтов), а также дату и время посещения.

Когда мы совершаем какое-либо действие на сайте, например, вводим логин и пароль, сервер записывает эту информацию в cookies и отправляет ее браузеру вместе с другими данными, присутствующими на странице. В свою очередь браузер отправляет эту информацию обратно на сервер каждый раз, когда мы возвращаемся на сайт или переходим на другую страницу ресурса, разъяснил эксперт.