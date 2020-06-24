ВАРШАВА, 24 июн — ПРАЙМ. Google планирует потратить до 2 миллиардов долларов на создание центра обработки данных в Польше, сообщила в среду газета Puls biznesu.

"Центр Google Cloud в Варшаве будет крупнейшей инвестицией Google в этот тип инфраструктуры в Польше", — цитирует издание директора по развитию бизнеса Google Cloud в Польше и регионе Магдалену Дзевгуц.

Она не назвала точную сумму инвестиций, но отметила, что речь идет о сумме от 1,5 до 2 миллиардов долларов.

По словам представителя Google, центр обработки данных должен быть введен в эксплуатацию в начале следующего года.

Ранее Microsoft объявила, что вложит 1 миллиард долларов для расширения своей деятельности в Польше, включая создание нового регионального центра облачных вычислений.