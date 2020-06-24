МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что в будущем году в мире на смартфоны с технологией высокоскоростного обмена данными формата 5G будет приходиться 17-20% от общего объема поставок этих устройств, говорится в релизе агентства.

Fitch полагает, что продажи смартфонов резко упадут в этом году из-за снижения спроса, который станет последствием экономического спада, а их поставки сократятся на 15-17% по итогам текущего года. Но, по мнению агентства, продажи восстановятся в будущем году благодаря возрождению спроса и росту реализации смартфонов с поддержкой 5G.

"Мы прогнозируем, что в 2021 году на смартфоны с 5G будет приходиться 17-20% от общего объема поставок смартфонов", — говорится в релизе агентства.

Fitch также ожидает, что развертывание технологии 5G ускорится на развитых и некоторых развивающихся рынках, как только экономика полностью откроется после ограничительных "коронавирусных" мер.

При этом, по мнению агентства, лидировать в области внедрения этой технологии будет Китай. Так, согласно данным Fitch, в первом квартале текущего года поставки смартфонов с 5G в этой стране составили 29% от их общего объема. С другой стороны, по данным агентства, доля в мировых поставках именно китайских смартфонов с 5G в том же периоде составила 61%. Fitch также прогнозирует, что Китай инвестирует около 25 миллиардов долларов в развертывание сети 5G в этом году.