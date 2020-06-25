МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Личную информацию в телефоне хранить не стоит – ведь доступ к вашему смартфону могут получить злоумышленники, либо украв его, если нет защиты, либо через установленные троянские вирусные программы, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор ИА Telecom Daily Денис Кусков.

Понятно, что в случае кражи сим-карту можно заблокировать, но никогда не стоит держать сверхважную информацию — где лежат ключи от дома, какие номера у ваших сейфовых ячеек — в мобильном телефоне, добавил он.

По его словам, любое действие с компьютером или со смартфоном подразумевает возможность присутствия в этих устройствах вредоносных программ. В большинстве случаев это скрытые программы, которые пересылают те или иные данные.

С другой стороны, в определенные моменты присутствие вредоносных программ можно заметить по различным проявлениям мобильного телефона – к примеру, когда он начинает самопроизвольно включаться или выключаться, или же перегреваться в момент неиспользования.

Чтобы блокировать подобные проявления, необходимо установить на телефон антипиратские программы.

“Так или иначе, не стоит ожидать, особенно в системах Android, что ваш телефон будет на 100% безопасным. При этом, c iPhone все-таки ситуация отличается в лучшую сторону: ввиду их меньшей доли на рынке, хакеры меньше заняты работой над айфоном, к тому же система работы айфона — более серьезная”, — отметил Кусков.

“В любом случае не надо сохранять в телефонах серьезную и конфиденциальную информацию. Лучше для этого использовать другие носители и использовать системы антивирусной защиты”, — заключил эксперт.​