В Даркнет выложили базу данных миллионов пользователей Telegram
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. В даркнете на одном из форумов была опубликована база данных с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Павла Дурова Telegram.
Как пишет портал "Код Дурова", файл с данными пользователей мессенджера занимает около 900 Мбайт.
Автор материала отмечает, что при проверке данных с использованием никнеймов в мессенджере Telegram в файле были найдены номера телефонов. В том числе — номера сотрудников редакции.
Помимо этого были обнаружены уникальные идентификаторы пользователей мессенджера. Пока неясно точное число пользователей мессенджера, которые оказались в опубликованной базе.
Как написал основатель Telegram Павел Дуров, IP-адреса пользователей Telegram Desktop можно получить в случае, если юзеры используют P2P сеть для звонков. При этом в мессенджере предусмотрена возможность выключить P2P для звонков и осуществлять их через серверы компании.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200625/831680282.html