МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. В даркнете на одном из форумов была опубликована база данных с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Павла Дурова Telegram.

Как пишет портал "Код Дурова", файл с данными пользователей мессенджера занимает около 900 Мбайт.

Автор материала отмечает, что при проверке данных с использованием никнеймов в мессенджере Telegram в файле были найдены номера телефонов. В том числе — номера сотрудников редакции.

Помимо этого были обнаружены уникальные идентификаторы пользователей мессенджера. Пока неясно точное число пользователей мессенджера, которые оказались в опубликованной базе.

Как написал основатель Telegram Павел Дуров, IP-адреса пользователей Telegram Desktop можно получить в случае, если юзеры используют P2P сеть для звонков. При этом в мессенджере предусмотрена возможность выключить P2P для звонков и осуществлять их через серверы компании.