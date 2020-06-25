МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Правительство нашло способ компенсировать выпадающие доходы бюджета от объявленного президентом налогового маневра в IT-отрасли, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо Минкомсвязи РФ.

По информации издания, министерство предлагает компенсировать льготы путем возврата НДС на продажу софта. Уже в 2021 году это должно принести в бюджет 42,5 миллиарда рублей. Отечественным компаниям из специального реестра введение НДС предлагается компенсировать субсидиями, но иностранный софт может подорожать более чем на 16%, пишет газета.

Во вторник президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли — существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда, снизив ставку страховых взносов на 7,6% с нынешних 14%, а также бессрочно снизить ставку налога на прибыль для компаний из этой сферы до 3% с нынешних 20%.

В своем письме по итогам совещания у президента 10 июня Минкомсвязь предлагает компенсировать расходы федерального бюджета на поддержку IT-отрасли за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на ПО и прав на пользование ПО по лицензионным договорам, пишет газета. По ее данным, первый вице-премьер Андрей Белоусов 17 июня поручил Минэкономразвития и Минфину проработать эти предложения и предоставить согласованную позицию.

По расчетам Минкомсвязи, отмена льготы по НДС в 2021 году принесет в бюджет дополнительный доход в размере 42,5 миллиарда рублей. При этом IT-компаниям, ПО которых включено в реестр отечественного, предлагается предоставить субсидии, на которые в 2021 году уйдет 11,4 миллиарда рублей.

В пресс-службе Минкомсвязи отметили, что в процессе подготовки предложений прорабатывались разные варианты. Источник газеты, знакомый с документом, пояснил, что в одной из версий предлагалось выплачивать субсидии, компенсирующие отмену льготы по НДС, юрлицам — покупателям программ из реестра. В Минфине и Минэкономразвития не ответили на запросы издания.