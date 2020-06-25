Xiaomi выставила на продажу мини-ПК Ningmei CR100 за $210
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. На китайской интернет-платформе Youpin появился новый мини-компьютер от гиганта Xiaomi.
Клиентам предлагается купить мини-ПК Ningmei CR100 по цене в $210.
Ningmei CR100 был недавно презентован компанией, а сейчас стал доступен для предзаказа.
Покупатели, которые оформят заявку на ПК до 30 июня, получат скидку в $14.
Также в комплекте клиенты получат фирменные клавиатуру, мышь, коврик и USB-накопитель емкостью 16 Гб.
Новый компьютерный блок весит всего 760 грамм. Его габариты: 192 x 188 x 54 мм.
На компьютер установлена 4-ядерная однокристальная платформа Intel J4105.
Также в комплектацию производитель включил 8 Гб ОЗУ DDR4 и постоянная память на 256 Гб. Есть 2-канальные стереодинамики и разъемы USB 3.0, RJ-45, VGA, HDMI.
По мнению компании-производителя, устройство станет идеальным выбором для офисных работников, которые часто бывают в разъездах.
Особенностью мини-ПК создатели называют встроенную систему охлаждения с вакуумной конструкцией.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200625/831680528.html