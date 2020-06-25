МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. На китайской интернет-платформе Youpin появился новый мини-компьютер от гиганта Xiaomi.

Клиентам предлагается купить мини-ПК Ningmei CR100 по цене в $210.

Ningmei CR100 был недавно презентован компанией, а сейчас стал доступен для предзаказа.

Покупатели, которые оформят заявку на ПК до 30 июня, получат скидку в $14.

Также в комплекте клиенты получат фирменные клавиатуру, мышь, коврик и USB-накопитель емкостью 16 Гб.

Новый компьютерный блок весит всего 760 грамм. Его габариты: 192 x 188 x 54 мм.

На компьютер установлена 4-ядерная однокристальная платформа Intel J4105.

Также в комплектацию производитель включил 8 Гб ОЗУ DDR4 и постоянная память на 256 Гб. Есть 2-канальные стереодинамики и разъемы USB 3.0, RJ-45, VGA, HDMI.

По мнению компании-производителя, устройство станет идеальным выбором для офисных работников, которые часто бывают в разъездах.

Особенностью мини-ПК создатели называют встроенную систему охлаждения с вакуумной конструкцией.