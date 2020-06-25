МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Депутат от "Справедливой России" Дмитрий Ионин вместе с коллегой по фракции Федотом Тумусовым внесли в четверг в Госдуму законопроект, которым предлагается закрепить право собственности граждан на телефонные номера вплоть до передачи их по наследству, обеспечив таким образом права владельцев Telegram-каналов.

Ранее эти депутаты вносили в Госдуму законопроект о запрете блокировки Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС.

"Сегодня вносим законопроект, отчасти пересекающийся с нашей предыдущей инициативой по мессенджерам. Сложившимся коллективом авторов с коллегой @tumusov_official (депутат Федот Тумусов) предлагаем закрепить право собственности граждан на телефонные номера", — написал Ионин в своём Telegram-канале.

Он пояснил, что сегодня номера мобильных телефонов абонентам не принадлежат, однако вопрос права собственности абонента на свой номер становится актуальным, если человек, как пояснил депутат, ведет популярный канал в мессенджерах или социальных сетях, является участником криптовалютных бирж, ведет онлайн-бизнес или же имеет аккаунт с большим количеством подписчиков. К номеру также может быть привязан онлайн-банк и многое другое, добавил парламентарий.

"Лишившись абонентского номера, пользователь может потерять доступ к аккаунту и понести, в том числе, финансовые убытки. Таким образом, в современных условиях логично закрепить право собственности абонента на его телефонный номер. При этом передача номера в собственность будет дополнительной услугой, которая будет обязательной только по желанию абонента. Она позволит собственнику, к примеру, передавать номер по наследству", — рассказал Ионин.

Текст законопроекта появился в базе данных Госдумы. Изменения вносятся в закон "О связи".

"Пользователь мобильной связи вправе сохранить выделенный абонентский номер за собой, а также распоряжаться им, в том числе передавать третьему лицу на возмездной или безвозмездной основе с уведомлением об этом оператора мобильной связи. Данная возможность является дополнительной услугой и оговаривается отдельно", — говорится в проекте закона.

Оговаривается, что владелец телефонного номера будет вправе в любой момент отключить дополнительную услугу, обратившись к оператору мобильной связи, а в случае неподключения дополнительной услуги обслуживание производится согласно стандартным условиям договора об оказании услуг связи.

"В случае подключения дополнительной услуги и отсутствия в течение 6 месяцев оплаты оказываемых абоненту услуг мобильной связи оператор мобильной связи вправе более не оказывать дополнительную услугу", — говорится в документе.