МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Сервис доставки продуктов и товаров для дома "Яндекс.Лавка" запустил собственное приложение iOS и Android, говорится в сообщении компании.

Ранее заказать продукты и товары первой необходимости в "Лавке" можно было только в приложениях "Яндекса", "Яндекс.Еды" и "Яндекс.Такси".

В приложении будут храниться в отдельной подборке товары, которые часто заказывает пользователь, и приходить напоминания о продуктах, которые он мог забыть. "Например, если в корзине есть хлопья для завтрака, приложение предложит добавить молоко. Рекомендации формирует умный алгоритм – он анализирует частоту покупки продуктов, и насколько они друг друга дополняют", — уточняется в сообщении.

Компания отмечает, что новые функции "Лавки" будут, прежде всего, появляться в собственном приложении сервиса.

"Яндекс.Лавка" — сервис доставки продуктов и товаров для дома за 10-15 минут. Сервис управляет сетью небольших пунктов хранения, откуда курьеры доставляют заказы в близлежащие дома и офисы. "Лавка" работает в Москве, Санкт-Петербурге и нескольких городах Подмосковья.