МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Минкомсвязь РФ предлагает выделять на постоянной основе финансовую помощь российским разработчикам программного обеспечения, чтобы не допустить ухудшения их финансового положения в случае отмены льгот по НДС на продажу софта, сообщил РИА Новости замглавы министерства Максим Паршин.

Президент России Владимир Путин 23 июня предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр: для компаний сферы информтехнологий бессрочно снизить ставку страховых взносов до 7,6% с нынешних 14%, а ставку налога на прибыль — до 3% с 20%.

Газета "Коммерсант" в четверг со ссылкой на письмо Минкомсвязи РФ написала, что ведомство предлагает компенсировать выпадающие доходы бюджета от объявленного президентом налогового маневра в IT-отрасли путем возврата НДС на продажу софта, что уже в 2021 году должно принести в бюджет 42,5 миллиарда рублей. Российским компаниям из специального реестра введение НДС предлагается компенсировать субсидиями, но иностранный софт может подорожать более чем на 16%, отмечало издание.

По словам Паршина, предложения Минкомсвязи по поддержке IT-отрасли, направленные в правительство РФ в рамках формирования общенационального плана действий по восстановлению экономики, содержали меры по снижению тарифов страховых взносов, налога на прибыль и ведению других льгот для аккредитованных российских IT-компаний.

"Для компенсации выпадающих доходов федерального бюджета в случае введения данных льгот мы предлагали отменить освобождение от НДС операций по реализации прав на использование программного обеспечения на основе лицензионного договора", — сказал Паршин, чьи слова передала пресс-служба Минкомсвязи.

"При этом для разработчиков российских программных продуктов, предоставляемых, в том числе, по облачной модели, Минкомсвязь России предлагала выделение необходимой финансовой помощи на постоянной основе для недопущения ухудшения параметров их финансово-экономической деятельности при отмене льготы по НДС", — сообщил замглавы Минкомсвязи.