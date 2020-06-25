МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Верфь "Звезда" построит два научно-исследовательских судна для Минобрнауки, заявляет пресс-служба "Роснефти".

"Судостроительный комплекс "Звезда" согласно поручению президента РФ (Владимира Путина — ред.) определен единственным исполнителем государственного заказа на выполнение работ по строительству научно-исследовательских судов (НИС), предусмотренных проектом "Наука". Судоверфь "Звезда" обладает всеми необходимыми компетенциями и техническими возможностями для строительства судов арктического класса", — говорится в её сообщении.

В рамках нацпроекта "Наука" предусмотрено 28,4 миллиарда рублей на строительство и оснащение научным оборудованием двух многофункциональных научно-исследовательских судов.

Министерство науки и высшего образования ранее провело тендер на проектирование этих судов. Максимальная стоимость контракта составляла 557 миллионов рублей. Согласно материалам на портале госзакупок, конкурс выиграло ЦКБ "Лазурит" — единственный поставщик для дальневосточного судостроительного кластера "Роснефти", которое оценило работы в 419 миллионов рублей.

Судостроительный комплекс "Звезда" ("ССК "Звезда", входит в ДЦСС) — строящееся российское предприятие крупнотоннажного судостроения, расположенное в городе Большой Камень Приморского края. Проект реализуется консорциумом во главе с "Роснефтью".