МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. ОАО "РЖД" и АО "Гринатом", ИТ-интегратор Росатома, заключили договор о развитии системы базовых сервисов внутренней ИТ-инфраструктуры железных дорог России с использованием отечественных программных продуктов, сообщила железнодорожная монополия.

Договор подписан в целях для реализации плана мероприятий РЖД, направленных на преимущественное использование российского программного обеспечения.

"Внедрение отечественных решений в ИТ-инфраструктуре РЖД — это важнейший шаг к технологической независимости и информационной безопасности. Только сотрудничество российских компаний и разработчиков в создании безопасных, надежных и качественных продуктов позволят нам своевременно решить государственную задачу по импортозамещению ПО", — цитирует компания слова директора РЖД по информационным технологиям Евгения Чаркина.

По словам директора департамента информационных технологий "Росатома" Евгения Абакумова, сотрудничество российских корпораций для решения задач технологической независимости страны — важнейший элемент экосистемы развития информационных технологий. "Проект Гринатома и РЖД — знаковая веха на пути к импортонезависимому ландшафту системообразующих организаций", — приводит компания его слова.

Согласно сообщению, в рамках проекта будет создана единая система базовых информационных сервисов РЖД, основанная на решениях компании "Гринатом" (ПО поддержки сетевых служб, централизованного управления автоматизированными рабочими местами и пр.). В настоящее время в Российских железных дорогах насчитывается порядка 240 тысяч пользователей автоматизированных рабочих мест.

Также в сотрудничестве с компанией "Гринатом" планируется отработать технологию перевода автоматизированных рабочих мест, подключенных к единой внутренней системе ОАО "РЖД", на использование отечественной операционной системы и офисного программного обеспечения, включенных в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи. На первом этапе запланирован перевод 5 тысяч автоматизированных рабочих мест, что позволит отработать методологию массового внедрения нового российского ПО в РЖД. Итоги пилотного проекта будут подведены в 2021 году.