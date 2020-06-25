МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Акционеры ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) на годовом собрании обновили совет директоров, избрав в него трех новых участников, в том числе гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста, сообщает компания.

Годовое собрание акционеров компании состоялось 24 июня в форме заочного голосования.

Двумя другими новичками в составе совета стали член набсовета X5 Retail Group Надя Шурабура и председатель и главный исполнительный директор Coriant Inc Шайган Херадпир. При этом совет покинули управляющие партнеры АФК "Система" Всеволод Розанов и Алексей Катков, а также независимый директор Антониу Теодосиу.

Все остальные члены совета переизбраны: президент МТС Алексей Корня, член совета директоров АФК "Система" Феликс Евтушенков, вице-президент по стратегии АФК Артем Засурский, экс-глава администрации президента РФ Валентин Юмашев и независимые директора Регина фон Флеминг и Томас Холтроп.

В пресс-службе компании ранее отмечали, что включение в совет директоров новых кандидатов, обладающих первоклассными управленческими компетенциями и выдающимся опытом в создании и выводе на рынок успешных цифровых и медиапродуктов комплементарно принятой в конце прошлого года стратегии МТС, которая ориентирована на построение вокруг клиента экосистемы цифровых сервисов.

МТС — крупнейший российский оператор мобильной связи. Основной акционер — АФК "Система" Владимира Евтушенкова, владеющая 44,36% уставного капитала оператора (с учетом косвенного владения через подконтрольные компании — 55,64% акций, доля эффективного участия — 50,007%).