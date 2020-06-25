ВАШИНГТОН, 25 июн — ПРАЙМ. Суд в США обязал Telegram к выплате 1,2 миллиарда долларов покупателям криптовалюты Gram и 18,5 миллиона долларов компенсации, свидетельствует обнародованное в четверг решение окружного судьи Нью-Йорка.

Решением суда, ответчик обязан вернуть 1 миллиард 224 миллиона долларов, как полученные от покупателей Gram, так и в качестве неустойки за невыполненные перед ними обязательства. Помимо этого компанию обязуют выплатить 18,5 миллиона долларов в качестве гражданско-правовой компенсации.

Решением суда Telegram обязан в течение предстоящих трех лет уведомлять Комиссию о намерении выпуска любого вида криптовалюты или подобных ей инструментов за 45 дней до начала использования этой технологий.

Telegram в начале 2018 года сообщил о разработке блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram. За два закрытых инвестраунда в феврале и марте 2019 года компания привлекла 1,7 миллиарда долларов примерно от 200 инвесторов. Но в октябре Комиссия по ценным бумагам и рынкам (SEC) США сообщила, что подала иск к Telegram и ее филиалу в связи с проведенным ICO. По ее мнению, компания не зарегистрировала должным образом размещение криптовалюты, тем самым нарушив закон о ценных бумагах.

Ведомство потребовало, чтобы суд признал факт нарушения, наложил штрафные санкции на Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc и взыскал полученные ими средства в пользу государства. Telegram в связи с этим решила отложить запуск блокчейн-платформы и криптовалюты до завершения суда в США. Американский суд отказал компании Telegram в апелляции на временный запрет передавать Gram покупателям.

Компания Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc предложили инвесторам получить возмещение в размере 72% первоначальных инвестиций из-за отсрочки запуска проекта Telegram Open Network (TON).