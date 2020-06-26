МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. В комплект к новому iPhone компании Apple не войдут наушники EarPods, сообщил известный аналитик Минг-Чи Куо.

В коробку с новым телефоном не положат даже зарядки.

Об отсутствии зарядки к новому гаджету заявили аналитики компании Barclays. Они ссылаются на информаторов из цепи поставок новых смартфонов.

Наиболее вероятно, что новые iPhone 2020 поступят в продажу только с кабелем, который оснащен разъемами USB-C и Lightning.

По прогнозам аналитиков, такая стратегия американской корпорации может не понравиться тем пользователям, которые не держат дома лишнего зарядного устройства.

Отдельно такие зарядные устройства будут продаваться по цене 1600 рублей (5 Вт) и 3000 рублей (18 Вт) на штуку.