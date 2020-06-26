МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Один из крупнейших американских телекоммуникационных операторов Verizon Communications Inc. присоединился к бойкоту, объявленному компании Facebook, и более не будет размещать рекламу в соцсетях Facebook и Instagram, сообщил телеканалу CNBC представитель Verizon.

Ранее компания North Face сообщила, что не будет размещать в Facebook рекламу из-за "публикаций с ненавистью, насилием и расизмом" в соцсети. Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), организация по защите гражданских прав Color of Change, правозащитная организация "Антидиффамационная лига США" (ADL) и другие правозащитники призвали компании прекратить размещать рекламу в Facebook в июле, чтобы выразить протест из-за отсутствия регулирования такого контента.

В четверг "Антидиффамационная лига США" (ADL) сообщила, что реклама Verizon появилась в Facebook рядом с видео с антисемитской риторикой. "Рекламные объявления появляются параллельно со спорным, ненавистническим и конспирологическим контентом — не то, к чему стремятся большинство компаний", — отметили в ADL.

"Мы приостанавливаем размещение рекламы до тех пор, пока Facebook не сможет предложить приемлемое решение, которое заставит нас чувствовать себя комфортно и будет соответствовать тому, что мы сделали с YouTube и другими партнерами", — заявил представитель Verizon Джон Нитти.

Ранее другая соцсеть — Twitter — обозначила одно из сообщений президента США Дональда Трампа как содержащее неправду и разместила под ним предупредительный значок со ссылкой на статью, где говорится, что Трамп солгал. Трамп в ответ пригрозил строго регулировать или вовсе "закрыть" социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов.

Действия Twitter раскритиковал глава Facebook Марк Цукерберг, заявив что соцсеть не имеет право быть арбитром в вопросе контента пользователей. Сотрудники компании устроили виртуальную акцию протеста в связи с решением Цукерберга оставить публикацию президента США Дональда Трампа о протестующих в Миннеаполисе.