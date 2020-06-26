МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Многие инвесторы проекта блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) намерены подать иски в суд на компанию Telegram из-за неполного возврата их вложений, сообщил РИА Новости инвестор TON, основатель проекта Tokenbox Владимир Смеркис.

Telegram в 2019 году привлек 1,7 миллиарда долларов в проект блокчейн-платформы TON c собственной криптовалютой Gram. Но вскоре Комиссия по ценным бумагам и рынкам (SEC) США подала иск к Telegram и ее филиалу в связи с проведенным ICO, обвинив в нарушении закона о ценных бумагах — незарегистрированном размещении криптовалюты. В связи с этим Telegram сначала отложил запуск проекта, предложив инвесторам два варианта возмещения вложений, а в мае 2020 года закрыл его.

В четверг, 25 июня, суд в США утвердил мировое между SEC и Telegram, в котором прописан возврат инвесторам лишь 1,224 миллиарда долларов и еще 18,5 миллиона долларов компенсации. Основатель Telegram Павел Дуров после этого сообщил, что компания уже вернула инвесторам более 1,2 миллиарда долларов напрямую или в виде кредитов.

Смеркис отметил, что SEC изначально не разрешила Telegram запускать проект, однако вопрос формата возврата средств инвесторам не поднимала: Дуров "сказал, что вернет 72% и вернул".

"Дело в том, что Павел Дуров и компания Telegram заявляли, что будут возвращать 72% привлеченных средств, так как остальные средства были потрачены на создание проекта и на его инфраструктуру. То есть он возвращает 72%. Получается, 72% от 1,7 миллиарда долларов — примерно 1,2 миллиарда долларов. С чем многие большие инвесторы не очень согласны и собираются в связи с этим подавать иски на компанию", — рассказал Смеркис. По его данным, желающих подать иск "больше половины".

"Я присутствовал на звонках: несколько фондов крупных, которые собирали, в том числе, от местных инвесторов деньги, там речь идет о десятках, почти о ста миллионах долларов, говорили о том, что они собираются с Дуровым судиться", — отметил Смеркис.