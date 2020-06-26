МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Действующее законодательство РФ и правила оказания услуг связи позволяют абонентам сохранять за собой номер, даже если они долгое время не пользуются услугами связи или переходят к другому оператору, поэтому предлагаемая законодательная инициатива мало что меняет, прокомментировали для РИА Новости представители крупнейших российских сотовых операторов.

Депутаты от "Справедливой России" Дмитрий Ионин и Федот Тумусов внесли в четверг в Госдуму законопроект, которым предлагается закрепить право собственности граждан на телефонные номера вплоть до передачи их по наследству. Согласно проекту, пользователь мобильной связи вправе сохранить выделенный абонентский номер за собой, а также распоряжаться им, в том числе передавать третьему лицу на возмездной или безвозмездной основе, с уведомлением об этом оператора мобильной связи.

В "Мегафоне" рассказали, что действующие правила и так позволяют сохранять за собой номер, даже если абонент длительное время не пользуется услугами оператора. Абонент также может сохранить номер при переходе в сеть другого оператора, а также переоформить его на другого человека. "Любые другие варианты распоряжения номером будут противоречить действующим требованиям отраслевого законодательства, так как номерная емкость принадлежит государству и выделяется оператору исключительно для оказания услуг связи", — пояснили в пресс-службе оператора.

Пользователи МТС также могут сохранять за собой номер, оформленный по договору на их имя. Для этого необходимо соблюдать лишь одно условие – совершать раз в полгода какое-то платное действие, например, осуществлять звонок или отправку смс. "Это сделано для того, чтобы номер оставался активным и оператор понимал, что абонент им пользуется", — уточнили в пресс-службе компании.

Там также обратили внимание, что номерная емкость — это ограниченный ресурс, который государство выдает операторам во временное пользование. "Если за абонентами будут сохраняться неактивные номера, которыми не пользуются по много лет, то их попросту не хватит на всех", — заключил собеседник агентства.

В пресс-службе "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн") пояснили, что сегодня нумерация – это государственный ресурс, его регулирование — право государства, а за выделение ресурса нумерации с оператора связи взимается госпошлина. "У пользователей также сегодня нет проблем с изменением лица по договору и переоформлением абонентского номера на нового абонента", — уточнили в компании. В Tele2 при этом пока оценивают влияние регуляторной инициативы на пользователей и бизнес компании.