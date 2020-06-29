МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Работа служб геолокации на современных смартфонах – привычная рутина, на которую многие не обращают внимания. Однако если человек обеспокоен сбором своих личных персональных данных, геолокацию на смартфоне имеет смысл отключить или хотя бы ограничить доступ к ней со стороны различных приложений, а также операционной системы устройства, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.

"Приложения обмениваются информацией с рекламными предпочтениями пользователя, которые формируются исходя из информации из разных источников – и геолокация в их числе. К примеру, если пользователь зашел в Instagram, приложение может определить, что человек находится на Красной площади, и передать эту информацию в другие приложения-партнеры", — объяснил эксперт. При этом доступ того или иного приложения к геолокации можно ограничить, и тогда эта информация собираться не будет.

Также, если отключить геолокацию в настройках телефона полностью, время работы смартфона от аккумулятора может вырасти. При этом эксперт не советует это делать, так как современные устройства используют алгоритмы, собирающие информацию о геолокации лишь в некоторые промежутки времени при работе в фоновом режиме, что положительно сказывается на времени работы аккумулятора (если, конечно, речь не идет про использование навигаторов).

Игра может не стоить свеч: ручное включение геолокации на уровне системы и каждого приложения, которое необходимо использовать в конкретный момент, займет немало времени. Нужно просто внимательно ознакомиться с настройками приватности устройства: каким сервисам вы разрешаете отслеживать свое местоположение, а каким – нет.

"Использование геолокации очень полезно для пользователей мессенджеров – например, в WhatsApp можно поделиться своим местоположением с друзьями в реальном времени, чтобы проще "найтись" на улице. При этом стоит помнить, что если эта функция включена, то она постоянно работает в фоне, и Facebook, которому принадлежит популярный мессенджер, получает данные о вашей геолокации", — отметил Гриценко.