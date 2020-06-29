МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Бренд Honor (принадлежит китайской компании Huawei Technologies) намерен уже 2 июля презентовать новый смартфон.

Honor опубликовал новый постер, который посвящен ожидаемому смартфону Honor 30 Lite. На постере видно, что у гаджета есть боковой сканер отпечатков пальцев.

Также на постере указано, что новый телефон будет поддерживать интернет-сети пятого поколения (5G).

Ранее уже сообщалось, что Honor 30 Lite создатели оснастят 6,5-дюймовым дисплеем разрешением 2400 x 1080 пикселей. Частота обновления экрана — 90 Гц. помимо этого установлена однокристальная система Dimensity 800. В телефоне — 6 ГБ оперативной памяти.

На смартфон будет установлено программное обеспечение Android 10 с оболочкой EMUI 10.1.

Что касается фото и видео, то гаджет оснастили тройной основной камерой, а также датчиками изображения разрешением 48, 8 и 2 Мп. Фронтальная камера будет одинарная, разрешением 16 Мп.

Емкость аккумулятора — 4000 мА•ч. Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 22,5 Вт.

Ранее компания сообщала, что новый телефон будет бюджетным, но пока о стоимости не уточняется.