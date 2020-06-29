МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Российская компания Yadro (входит в многопрофильную IT-структуру "ИКС Холдинг") в первом квартале стала лидером рынка внешних систем хранения данных (СХД) в РФ, обогнав китайскую Huawei, говорится в исследовании аналитической компании IDC.

"По результатам квартала на российском рынке внешних систем хранения данных лидируют компании Yadro и Huawei с долями в 18,6% и 18,4% в денежном выражении. Компания Yadro заняла также лидирующее место в объеме поставленных СХД с долей в 64,7%. В пятерку лидеров также вошли компании HPE, Hitachi, NetApp", — говорится в документе.

В целом объем поставок внешних СХД на российский рынок в первом квартале вырос на 37,9% и достиг 99,64 миллиона долларов.

"Несмотря на негативный внешний фон, рынок систем хранения данных продолжает расти. Мы видим стабильный спрос со стороны корпоративного сегмента… Несмотря на то, что системы среднего ценового диапазона продолжают быть основной платформой, прирост показал сегмент систем корпоративного уровня, увеличив долю до 35,9% в денежном выражении", – приводятся в материалах слова менеджера программы исследований рынка корпоративных систем IDC в России и СНГ Михаила Лебедева.

Компания "КНС Групп" (работает под брендом Yadro) c 2014 года занимается разработкой и производством систем обработки и хранения данных. В начале 2019 года компания перенесла часть производства на предприятия радиоэлектронного кластера ГК "Ростех". Ее R&D центры находятся в Москве и Санкт-Петербурге, производственные площадки — в Московской области.